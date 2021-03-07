 

Верещук: Нам нужно сделать военное образование более современным и гибким

07.03.2021, 11:30, Новости дня
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Военное образование в Украине необходимо продолжать реформировать, заявила нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук. Видео комментария она опубликовала в своем Facebook.

“Сейчас ведется дискуссия, и я согласна с теми, кто говорит: зачем полковник-преподаватель должен лезть в танк, показывая курсантам, как отрабатывать определенные элементы? Это должен делать инструктор, он не должен быть для этого полковником. Давайте сержантов введем – такую составляющую, и пусть это молодые инструкторы делают, работая преподавателями для таких же молодых курсантов. Я считаю, это правильно. Нам нужно сделать военное образование более современным и гибким”, – сказала политик.

При этом она отметила, что для реформы уже много сделано. 

“У нас много очень практических учений. Когда я училась, практики было меньше, у нас все-таки было больше теории. А сейчас, к сожалению, война, и тут вопрос уже стоит ребром: или люди будут готовы – или их, извините, убьют. Я должна говорить как офицер, и вы это понимаете. И каждый руководитель ставит вопрос: а я чему научил, а я что сделал, чтобы этот человек не погиб? И нам нужно беречь живую силу, беречь своих людей”, – подытожила Верещук.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1603097063210144

Верещук училась в военном институте при Национальном университете “Львовская политехника”, на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также в Национальной академии государственного управления при президенте Украины. После окончания военного института пять лет служила в Вооруженных силах Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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