 

МИД КНР заявил о совместной с Россией борьбе с политическим вирусом

07.03.2021, 11:13, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Власти Китая и РФ плечом к плечу борются с распространением политического вируса на фоне пандемии, сообщил глава МИД КНР Ван И.

«Мы увидели, что столкнувшись с эпидемией века, Китай и РФ стоят плечом к плечу и тесно сотрудничают, мы вместе боремся с COVID-19 и общими усилиями противостоим «политическому вирусу», – сказал Ван И на пресс-конференции, состоявшейся во время проходящих в Пекине сессий высшего законодательного и совещательного органов КНР, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что Китай стремится совместно с Россией отстаивать авторитет ООН и защищать нормы международного права, передает ТАСС.

«Наши страны стали примером того, как следует проводить равноправную и справедливую политику. Мы сообща отстаиваем многосторонние форматы сотрудничества», – сказал Ван И.

Как сказал дипломат, Пекин стремится к укреплению всеобъемлющих партнерских отношений с Москвой. «Мы учитываем исторический опыт, к тому же в условиях современной эпохи это необходимо», – подчеркнул он.

Кроме того, Ван И подчеркнул, что США постоянно нагло вмешиваются во внутренние дела других стран под предлогом защиты прав человека. «Это создает большое количество проблем в мире, а в некоторых случаях приводит к турбулентности и конфликтам», – добавил он.

Ежегодно на полях сессии высшего законодательного органа Китая – Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) – глава МИД проводит большую пресс-конференцию, в ходе которой формулирует внешнеполитический курс Китая на текущий год.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон обеспокоен тем, что РФ и Китай якобы используют вакцины от коронавируса как средство дипломатии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09 / Лёгкая шизофрения – шведский эксперт об отправке бомбардировщиков США в Европу

25.11 / В ворота офиса Маркель в Берлине въехал автомобиль

16.02 / Skoda показала спортивную версию кроссовера Skoda Enyaq

11.01 / Сторонники Трампа готовят митинг под зданием Twitter из-за бана президента США

07.09 / Коломойский, Боголюбов, Григоришин, Гайдук, Киперман. Кипрский сайт рассекретил список “подозрительных лиц”, получивших гражданство

31.07 / Трамп не хочет откладывать выборы, но обеспокоен проблемой голосования по почте

01.07 / Эстония до 14 июля продлила запрет на авиасообщение с рядом стран, в том числе с Украиной

24.11 / В Америке решили отказаться от механического крыла для самолетов

15.08 / Лукашенко поручил перебросить десантников в Гродно – на западную границу страны

30.06 / 13 человек погибли в Тегеране от взрыва газа и пожара

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска