Кабмин ужесточил требования к выдающим ипотечные займы организациям

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07.03.2021, 11:13, Новости дня
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Правительство РФ ужесточило требования к финансовым организациям, которые выдают ипотечный займ, информирует пресс-служба кабмина.

«Правительство ужесточило требования к организациям, которые могут предоставлять ипотечные займы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение поможет не допустить на рынок недобросовестных игроков, а значит, усилит защиту прав граждан.

На данный момент ипотечные займы выдают не только банки, но и другие финансовые организации. Для этого они должны быть включены в список уполномоченных компаний, за который отвечает АО «ДОМ.РФ». Правила для составления этого перечня были утверждены постановлением правительства в марте прошлого года. Было установлено, что претендовать на включение в этот список могут те организации, у которых есть опыт на рынке. Новое же постановление уточняет, какие именно кредиты должны иметь компании в своих портфолио.

«В частности, размер займа должен быть не менее 500 тысяч рублей, минимальный срок – 36 месяцев. Деньги при этом необходимо было перечислить единовременно», – отмечается в сообщении.

Также размер процентной ставки не должен быть больше средневзвешенной процентной ставки по ипотечным кредитам более чем в два раза. Кроме того, в договоре должно быть прописано условие о страховании заложенного имущества.

«За предоставление недостоверной информации организация из перечня исключается», добавили в правительстве.

Ранее сообщалось, что российские банки в январе ужесточили одобрение кредитных карт до многолетнего минимума. Положительный ответ был дан лишь по 28% всех заявок, в результате количество выданных кредиток сократилось вдвое



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