 

Минобороны РФ анонсировало совместные учения с Белоруссией

07.03.2021, 11:13, Новости дня
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Воздушно-десантные войска РФ и Силы специальных операций вооруженных сил Белоруссии проведут в марте два совместных тактических учения, сообщили в Минобороны России.

«В течение марта текущего года на полигоне Поливно в Ульяновской области и полигоне Осиповичский в Минской области Республики Беларусь пройдут совместные российско-белорусские тактические учения Воздушно-десантных войск РФ и Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

На российском полигоне Поливно маневры пройдут 9-20 марта и будут посвящены миротворческой тематике. Руководить учениями будет командир Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ полковник Владимир Селиверстов, уточнили в Минобороны.

Прибытие подразделения Сил специальных операций Белоруссии на эти учения, по данным ведомства, ожидается 9 марта. В течение недели пройдет боевое слаживание сводного подразделения двух стран, активная фаза маневров пройдет с 16 по 19 марта «Всего в учении будет задействовано более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского соединения, от белорусской стороны более 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь, дислоцированного в городе Бресте», – добавили в Минобороны.

Кроме того, в маневрах задействуют два ударных вертолета Ми-24 и шесть транспортно-боевых Ми-8АМТШ Центрального военного округа России.

«Параллельно, в период с 15 по 27 марта, на полигоне Осиповичский в Минской области Республики Беларусь пройдет совместное белорусско-российское тактическое учение», – заключили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ и Белоруссии договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.



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