В МИД Германии назвали неуместными угрозы Захаровой в адрес немецких СМИ

07.03.2021, 10:42, Новости дня

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Власти Германии не имеют отношения к конфликту немецкого Commerzbank и российских информагентств, поэтому заявления министерства иностранных дел РФ об “ответных мерах” выглядят неуместно. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Германии Кристофер Бургер в комментарии Deutsche Welle, который был опубликован 5 марта.

“Правительство Германии никоим образом не влияло на Commerzbank с тем, чтобы этот банк прекратил коммерческие связи [с RT DE]. И у нас нет данных о других фирменных счетах Russia Today в немецких банках, поэтому угроза российской стороны принять жесткие меры в ответ совсем неуместна. Российское правительство уже не в первый раз пытается возложить на нас ответственность за отношения RT с банками”, – сказал спикер.

В Commerzbank заявили Deutsche Welle, что банк “по принципиальным соображениям не высказывается об имеющихся или потенциальных связях с клиентами”.

4 марта спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в конце февраля немецкий Commerzbank предупредил о закрытии счетов российских информагентств “Russia Today Германия” и Ruptly. По ее словам, доступ к осуществлению российскими СМИ финансовых операций в этом банке будет прекращен 31 мая. Захарова призвала Берлин “одуматься” и пригрозила “жесткими ответными мерами” против работающих в России немецких СМИ.

Russia Today – международная пропагандистская сеть информационных телеканалов, финансируемая правительством РФ. Ruptly – российское видеоагентство, предоставляющее видеоматериалы по подписке. Главный офис агентства находится в Берлине, оно является частью медиасети RT.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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