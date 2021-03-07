 

В МИД Германии назвали неуместными угрозы Захаровой в адрес немецких СМИ

07.03.2021, 10:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Власти Германии не имеют отношения к конфликту немецкого Commerzbank и российских информагентств, поэтому заявления министерства иностранных дел РФ об “ответных мерах” выглядят неуместно. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Германии Кристофер Бургер в комментарии Deutsche Welle, который был опубликован 5 марта.

“Правительство Германии никоим образом не влияло на Commerzbank с тем, чтобы этот банк прекратил коммерческие связи [с RT DE]. И у нас нет данных о других фирменных счетах Russia Today в немецких банках, поэтому угроза российской стороны принять жесткие меры в ответ совсем неуместна. Российское правительство уже не в первый раз пытается возложить на нас ответственность за отношения RT с банками”, – сказал спикер.

В Commerzbank заявили Deutsche Welle, что банк “по принципиальным соображениям не высказывается об имеющихся или потенциальных связях с клиентами”.

4 марта спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в конце февраля немецкий Commerzbank предупредил о закрытии счетов российских информагентств “Russia Today Германия” и Ruptly. По ее словам, доступ к осуществлению российскими СМИ финансовых операций в этом банке будет прекращен 31 мая. Захарова призвала Берлин “одуматься” и пригрозила “жесткими ответными мерами” против работающих в России немецких СМИ.

Russia Today – международная пропагандистская сеть информационных телеканалов, финансируемая правительством РФ. Ruptly – российское видеоагентство, предоставляющее видеоматериалы по подписке. Главный офис агентства находится в Берлине, оно является частью медиасети RT.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / Путин призвал регионы сделать 31 декабря 2020 года выходным

25.08 / Разведка Южной Кореи считает сестру Ким Чен Ына вторым человеком в стране

28.07 / Россиянам разъяснили порядок въезда в Турцию, Британию и Танзанию

26.07 / Врач раскрыл отличие гриппа от коронавируса

14.07 / Бывший американский посол встретится с Мадуро

03.08 / Россия: из полудемократической в «консолидированные авторитарные»? 

30.07 / Кровь расчлененного рэпера Картрайта проверили на наркотики

11.08 / Останки убитых в ВОВ подростков найдены в Ленобласти

26.10 / На местных выборах зафиксировали “карусели” в четырех областях Украины – Нацполиция

06.07 / Honda обновила кроссовер Honda WR-V

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска