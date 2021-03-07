Раскрыты подробности первой российской миссии на Венеру

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07.03.2021, 8:22, Новости дня
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Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый рассказал, что проектирование первой российской миссии на Венеру и разработка комплексной программы исследования планеты профинансированы на два года вперед.

«Финансирование началось, оно достаточное для уровня проектирования на период в два года. В рамках проектирования аппарата «Венера-Д» также будут обсуждаться следующие проекты программы», – цитирует РИА «Новости» ученого.

Это будет не одна миссия, как отметил Зеленый, а комплексная программа дальнейших экспедиций.

Ранее завлабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмила Засова сообщила, что началось проектирование российского космического аппарата «Венера-Д» для исследования поверхности Венеры.

Автоматическая межпланетная станция «Венера-Д» состоит из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы. В аппарате «Венера-Д» будет использоваться базовая конструкция советской посадочной станции, использовавшейся в миссиях «Венера» и «Вега». В общей сложности СССР осуществил 10 успешных посадок на Венеру.

Напомним, в октябре прошлого года представитель НПО им. Лавочкина сообщал, что российская программа исследования Венеры включает три миссии в 2029-2034 годах, ее могут дополнить срочной отправкой в 2027 году станции для поиска признаков жизни в атмосфере этой планеты.



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