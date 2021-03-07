Стало известно, куда россияне планируют поехать на праздничные выходные

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07.03.2021, 5:52, Новости дня
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Москва и Сочи стали самыми популярными авианаправлениями у россиян на праздничные выходные, приуроченные к Международному женскому дню, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

На выходные, которые продлятся с 5 по 8 марта, 23% авиабилетов забронированы в Москву, 11% – в Сочи, еще 9,2% – в Санкт-Петербург, передает RT.

Также в списке востребованных направлений оказались Симферополь (4,5%), Минеральные Воды (3,7%), Краснодар (3,4%), Калининград (3,3%), турецкий Стамбул (2,8%), в который билеты стали самими дорогими. Поездка в Турцию туристам обошлась в 19,7 тыс. рублей.

Среди железнодорожных направлений в лидеры снова выбилась Москва (27,4% билетов), на втором месте – Северная столица (13,6%), затем Нижний Новгород (2,5%), Казань (1,9%) и Хабаровск (1,6%), пишет RT.

Ранее россияне назвали желаемую зарплату у своих избранников. Большинство женщин хотело бы, чтобы их избранник зарабатывал в месяц от 100 тыс. рублей, при этом мужчины считают, что доход второй половинки должен составлять от 30 до 50 тыс. рублей.



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