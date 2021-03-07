Асеев об освобождении Донбасса: Не в ближайшие пять-семь лет

07.03.2021, 2:22, Новости дня

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В ближайшие пять лет Россия не уйдет с оккупированной части Донбасса. Такое мнение бывший заложник боевиков “ДНР” Станислав Асеев выразил “Радіо Свобода” в интервью, опубликованном 6 марта.

“Тяжело делать какие-то конкретные прогнозы. Но я уверен, что это не в ближайшие 5-7 лет. Я думаю, что это десятилетие, если не больше, по опыту того же Приднестровья, то есть тех локальных конфликтов, в которых непосредственно участвовала Российская Федерация. И понятно, что с администрацией [президента РФ Владимира] Путина, пока он у власти, и люди, которые его окружают, этого не произойдет”, – сказал он.

Бывшего заложника боевиков журналистка спросила, какой “фурункул”, по его мнению, может заставить Россию уйти с Донбасса.

“Насколько я понимаю, наша власть вообще все эти годы войны считает, что этот “фурункул” – это экономика. То есть, что оккупированная часть Донбасса – это такое экономическое бремя для Российской Федерации, которое, в конце концов, они когда-то бросят. Я считаю, что это абсолютно ошибочное мнение”, – ответил Асеев.

Он считает, что “Путин не мыслит экономическими категориями, когда это касается Крыма и Донбасса”.

“Здесь стратегическое мышление на годы вперед. И он мыслит, я сказал бы, историческими категориями. Путин – это человек, который считает себя “собирателем русских земель”, и он просто так от этой идеи не отойдет. Поэтому, бесполезно ожидать, что Кремль будет отдавать просто так, потому что это нерентабельная территория для него. Этого не произойдет”, – объяснил Асеев.

Он предположил, что способствовать уходу России с востока Украины могут “очень мощные экономические санкции со стороны США”.

“Но то, что есть на сегодня – это не проблема для России с экономической точки зрения”, – подчеркнул экс-заложник боевиков.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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