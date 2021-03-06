С такими темпами вакцинации в Украине раньше возникнет природная защита от коронавируса – иммунолог

06.03.2021, 23:04, Новости дня

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Вакцинация от коронавируса в Украине пока неэффективна. Такое мнение врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский выразил 6 марта в эфире телеканала “Украина 24”.

“Вакцинация будет эффективной, если удастся в ближайшие месяц-два хотя бы 10% населения вакцинировать хотя бы один раз. Уже возникают большие сомнения, что это возможно. Потому что общее количество 16 тыс. вакцинированных за первые 10 дней – это не просто мало, это сверхмало”, – сказал он.

Иммунолог подчеркнул, что все эти дни “люди заболевают и умирают”.

“Высок риск того, что мы приобретем раньше естественную коллективную защиту [от коронавируса], а не искусственную благодаря вакцинации”, – отметил Волянский.

В Украине зарегистрированы две вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях.

По данным агентства Bloomberg, на 6 марта в мире сделали более 294 млн прививок от коронавируса.

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