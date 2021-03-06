 

Nubia представила умные часы по цене меньше 100 долларов

06.03.2021, 19:00, Новости дня
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Новая модель умных часов Red Magic Watch обойдется покупателю менее чем в сотню долларов, сообщили в компании Nubia. Напомним, что этот китайский производитель является дочерним предприятием более известной компании ZTE.

Внешне наручное устройство мало чем отличается от аналогов. Но от гаджета эконом-класса никто и не требует уникального дизайна. Зато расширена функциональность умных часов данной модели, минимальная базовая цена которой составляет всего-то 93 американских доллара.

Корпус металлический. Возможен выпуск в черном или металлическом цвете. Справа размещены две кнопки для управления устройством. Диагональ экрана – 1,39 дюйма. На нем отображается картинка с разрешением 454 на 454 пикселя.



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