 

Xiaomi подготовила к выпуску улучшенную модель смартфона Mi 10

06.03.2021, 19:00, Новости дня
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Как сообщают источники, обновленная модель Xiaomi Mi 10 уже зарегистрирована на сайтах регуляторов Китая и вскоре должна быть представлена широкой публике. Уже известно, что в основе устройства лежит однокристальная система Snapdragon 870.

Данный смартфон относится к разряду флагманских, отмечают эксперты. На ресурсе Geekbench он получил высокую оценку.

Телефон оснащен оперативной памятью на 8 Гб, также на нем установлена операционная система Android 11. Мощность зарядного устройства составляет 33 Вт. Однако его придется покупать отдельно, поскольку производитель убрал зарядку из стандартной комплектации. Также пока неизвестно, будут ли продавать данную версию гаджета за пределами Китая.



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