 

Полиция разыскала злоумышленников, снявших голову с бюста Тарасу Шевченко в Ивано-Франковской области

06.03.2021, 18:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В селе Подпечеры Тысменицкого района Ивано-Франковской области правоохранители установили и разыскали двух 18-летних местных жителей, причастных к повреждению памятника Тарасу Шевченко. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба полиции области на своей странице в Facebook.

“5 марта утром в полицию поступило сообщение, что в селе Подпечеры Ивано-Франковской территориальной общины в течение ночи неизвестные лица повредили бюст постамента Тарасу Шевченко. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что неизвестные лица из хулиганских побуждений сняли голову с бюста украинского поэта из установленного постамента и поставили ее у памятника”, – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что по прибытии осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и в ходе проведенных следственных действий установили и разыскали неизвестных.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении правонарушителям о подозрении, отметили в полиции.

https://www.facebook.com/frankivsk.police/posts/5593201374053790

5 марта мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что вандалы испортили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. По его словам, злоумышленники приурочили свои действия ко дню рождения поэта.

Тарас Шевченко родился 25 февраля (9 марта) 1814 года в селе Моринцы Звенигородского уезда Киевской губернии (сейчас Черкасская область). Умер 26 февраля (10 марта) 1861 года в Санкт-Петербурге. Он украинский поэт, художник и философ. Первый сборник поэзии Шевченко “Кобзарь” был издан в 1840 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / Для россиян открылась еще одна средиземноморская страна

15.10 / Сборная РФ по футболу сыграла вничью с венграми в матче Лиги наций

22.10 / Россиянин задержан в США по подозрению в контрабанде электроники

28.07 / В РФ вывели сорт арбуза со вкусом сладкого лайма

03.09 / Давиденко: В Германии банкир попросил у друга, которого знает 30 лет, паспорт, чтобы убедиться, что это он. Такие у них правила. Круто, когда люди чтут законы

23.07 / Эксперт: Зюганов пытается выдать личную проблему за всеобщую

28.11 / В украинских учреждениях исполнения наказаний за 10 месяцев умерло 387 человек – Минюст

02.01 / Диетолог назвала обязательные для новогоднего стола продукты

26.09 / Зеленский рассказал, как выживший в авиакатастрофе курсант пытался спасти друзей

01.10 / Макрон призвал Прибалтику к диалогу с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска