Полиция разыскала злоумышленников, снявших голову с бюста Тарасу Шевченко в Ивано-Франковской области

06.03.2021, 18:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В селе Подпечеры Тысменицкого района Ивано-Франковской области правоохранители установили и разыскали двух 18-летних местных жителей, причастных к повреждению памятника Тарасу Шевченко. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба полиции области на своей странице в Facebook.

“5 марта утром в полицию поступило сообщение, что в селе Подпечеры Ивано-Франковской территориальной общины в течение ночи неизвестные лица повредили бюст постамента Тарасу Шевченко. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что неизвестные лица из хулиганских побуждений сняли голову с бюста украинского поэта из установленного постамента и поставили ее у памятника”, – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что по прибытии осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и в ходе проведенных следственных действий установили и разыскали неизвестных.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении правонарушителям о подозрении, отметили в полиции.

https://www.facebook.com/frankivsk.police/posts/5593201374053790

5 марта мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что вандалы испортили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. По его словам, злоумышленники приурочили свои действия ко дню рождения поэта.

Тарас Шевченко родился 25 февраля (9 марта) 1814 года в селе Моринцы Звенигородского уезда Киевской губернии (сейчас Черкасская область). Умер 26 февраля (10 марта) 1861 года в Санкт-Петербурге. Он украинский поэт, художник и философ. Первый сборник поэзии Шевченко “Кобзарь” был издан в 1840 году.

—