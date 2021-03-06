Renault начала в Европе приём заказов на кроссовер Arkana 2021 года

06.03.2021, 18:10, Новости дня

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Французский автомобильный гигант Renault объявил о начале продаж нового кроссовера Renault Arkana на рынке Европы.

Вместе с тем данный экземпляр появился на российском рынке несколько лет назад. Вместе с тем европейский экземпляр существенно отличается от остальных модификаций. Новый кроссовер построен на платформе CMF-B, тогда как российская версия выполнена на архитектуре B0/Global Access. Под капотом установили 1,6-литровый бензиновый двигатель на 92 л.с., а также электрический привод на 49 л.с. мощности.

В продаже появится и упрощенная версия на 1,3 литра с мощностью от 140 до 160 л.с. Для европейского рынка доступна только версия с передним приводом, тогда как для РФ предложена также полноприводная модификация кроссовера.