 

Renault начала в Европе приём заказов на кроссовер Arkana 2021 года

06.03.2021, 18:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Французский автомобильный гигант Renault объявил о начале продаж нового кроссовера Renault Arkana на рынке Европы.

Вместе с тем данный экземпляр появился на российском рынке несколько лет назад. Вместе с тем европейский экземпляр существенно отличается от остальных модификаций. Новый кроссовер построен на платформе CMF-B, тогда как российская версия выполнена на архитектуре B0/Global Access. Под капотом установили 1,6-литровый бензиновый двигатель на 92 л.с., а также электрический привод на 49 л.с. мощности.

В продаже появится и упрощенная версия на 1,3 литра с мощностью от 140 до 160 л.с. Для европейского рынка доступна только версия с передним приводом, тогда как для РФ предложена также полноприводная модификация кроссовера.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01 / Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум

23.12 / Волянский: Бороться с COVID-19 надо без массового психоза – просто защитить группы риска, где летальность превышает 1%. А остальные как-то переживут

10.12 / Украинский оппозиционер захотел привиться «Спутником V» в прямом эфире

17.12 / «Будто пытаешься напиться из пожарного шланга» — американские больницы захлёбываются от пациентов с коронавирусом

16.02 / Специалисты не могут объяснить странное явление, произошедшее почти три года назад

21.09 / Эрдоган потребовал реформировать Совбез ООН

03.08 / Нефть подешевела на опасениях за баланс спроса и предложения

26.09 / Режим ЧП объявлен в Портленде из-за акций протеста

31.12 / Компания F150 выпустила свой первый смартфон

13.09 / Подведены итоги электронного голосования в Курской и Ярославской областях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска