 

Объявлены сроки премьеры флагманского электроседана Cadillac

06.03.2021, 18:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сегодня стало известно, что флагманский электрокар Cadillac Celestiq официально представят публике летом.

Премьера автомобиля ожидает до августа текущего года. Вместе с тем электрический седан получит просторный салон и продвинутую платформу. Эксперты прогнозируют, что автомобиль получит усиленную батарею, которая позволит существенно повысить уровень запаса хода. Пока точные технические параметры удерживаются в тайне.

Серийный выпуск электрокара наладят на американском предприятии в Мичигане. Кроме того, ежегодно планируется выпускать около 200 экземпляров седана Cadillac Celestiq, однако эти показатели могут изменить ввиду повышенного спроса. Остальные подробности пока не раскрыты производителем.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Компания TSMC наращивает объемы производства по техпроцессу 5 нм

05.10 / Штаб Байдена будет регулярно публиковать результаты его теста на коронавирус

20.12 / Во Франции установили мировой рекорд по пребыванию в ледяной камере

29.09 / Бутусов: Корниенко фактически признал полную неспособность Зеленского обеспечить правопорядок на выборах

21.11 / После взрыва во Львовской области в военном госпитале возобновили подачу кислорода

29.09 / Число жертв коронавируса в мире превысило 1 млн человек

24.11 / ЦСКП провел круглый стол, посвященный образованию в РФ и Белоруссии

11.10 / Во Франции из-за последствий COVID-19 резко вырос уровень бедности

04.03 / Интервью Гордона с Комаровским. Где и когда смотреть

06.08 / Трое подростков с автоматом Калашникова арестованы в поместье Трампа во Флориде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска