Объявлены сроки премьеры флагманского электроседана Cadillac

06.03.2021, 18:10, Новости дня

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Сегодня стало известно, что флагманский электрокар Cadillac Celestiq официально представят публике летом.

Премьера автомобиля ожидает до августа текущего года. Вместе с тем электрический седан получит просторный салон и продвинутую платформу. Эксперты прогнозируют, что автомобиль получит усиленную батарею, которая позволит существенно повысить уровень запаса хода. Пока точные технические параметры удерживаются в тайне.

Серийный выпуск электрокара наладят на американском предприятии в Мичигане. Кроме того, ежегодно планируется выпускать около 200 экземпляров седана Cadillac Celestiq, однако эти показатели могут изменить ввиду повышенного спроса. Остальные подробности пока не раскрыты производителем.