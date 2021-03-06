 

Донецкую область отключают от тепла из-за долгов

06.03.2021, 18:06, Новости дня
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Компания “Донецкоблгаз” 6 марта прекратила поставки газа на объекты “Донецктеплокоммунэнерго” из-за большой задолженности перед “Нафтогазом”. Об этом говорится в заявлении на сайте компании “Донецкоблгаз”.

Как отметили в облгазе, компания “Донецктеплокоммунэнерго” наносит государству ежесуточные убытки от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн грн в месяц.

“Поэтому по законодательству ПАТ “Донецкоблгаз” с субботы обязано прекратить газоснабжение объектов ОКП “Донецктеплокоммунэнерго”, – заявили в компании.

Мэр Славянска Вадим Лях в своем Facebook сообщил, что в городе уже перестали работать котельные из-за прекращения поставок газа. Такая же ситуация сложилась и в городах Лиман, Краматорск, Дружковка и Константиновка. Местные власти пытаются восстановить газоснабжение.

https://www.facebook.com/vadymlyah/posts/2760065207576995

В другом посте Лях сообщил, что обратился в полицию и прокуратуру с заявлением, поскольку считает действия “Донецкоблгаза” противоправными.

“В скором времени заявление будет внесено в Единый реестр досудебных расследований. Ожидаю быстрых действий правоохранителей по этому вопросу”, – отметил он.

https://www.facebook.com/vadymlyah/posts/2760101017573414

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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