Полиция Еревана усилила охрану резиденции президента Армении

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06.03.2021, 17:00, Новости дня
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В Ереване митингующие обещали прийти к резиденции президента Армена Саркисяна с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, в связи с чем полиция взяла здание под усиленную охрану.

В Ереване в 500 метрах от резиденции президента Армении несколько тысяч человек собрались на митинг оппозиции. Митингующие собирались прийти к резиденции, чтобы потребовать от президента не подписывать указ премьера об увольнении главы Генштаба, передает РИА «Новости».

Ранее ветераны армянской армии вышли на митинг в поддержку Генштаба. Запасники также требуют отставки Пашиняна. Бывший замначальника генштаба Армении Тигран Хачатрян, высмеявший слова премьера об «Искандерах», а также подал в суд на президента страны Армена Саркисяна, требуя отменить увольнение.

Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тиграна Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер». После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».



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