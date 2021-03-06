 

Президент Армении запросил встречу с оппозицией

06.03.2021, 17:00, Новости дня
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Президент Армении Армен Саркисян запросил очередную встречу с оппозиционерами, сообщил представитель оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян.

По его словам, в ходе предыдущей встречи оппозиция представила свои позиции и получила заверения, что вопрос отставки начальника генерального штаба будет направлен в Конституционный суд, передает РИА «Новости».

«У нас пока нет окончательного ответа, есть срок до понедельника. Президент обязан обратиться в Конституционный суд, в противном случае он понесет личную ответственность за ситуацию в стране и дальнейшие последствия», – сказал представитель оппозиции.

Ранее Ереване в 500 метрах от резиденции президента Армении, у ограждения парламента, несколько тысяч человек собрались на митинг оппозиции. Митингующие требуют от президента не подписывать указ премьера об увольнении главы Генштаба. Ветераны армянской армии вышли на митинг в поддержку Генштаба. Запасники также требуют отставки премьера Никола Пашиняна.

Бывший замначальника генштаба Армении Тигран Хачатрян, высмеявший слова премьера Никола Пашиняна об «Искандерах», подал в суд на президента страны Армена Саркисяна, требуя отменить увольнение.

Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тиграна Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер». После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».



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