Чехия просит соседние страны принять ее больных с COVID-19

06.03.2021, 13:56, Новости дня

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Чехия обратилась к Германии, Швейцарии и Польше с просьбой принять десятки пациентов с COVID-19, поскольку ситуация в ее собственных больницах достигла критической точки. Об этом 5 марта сообщили в министерстве здравоохранения Чехии.

В ведомстве отметили, что из-за большого числа новых пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализации, больницы в большинстве регионов страны превысили свои максимальные возможности. Поэтому многие больницы не могут предоставить пациентам обычные стандарты ухода.

В министерстве добавили, что на сегодняшний день 14% коек в Чехии доступны в отделениях интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации за счет практической приостановки плановой помощи.

“Несмотря на максимально возможное увеличение количества коек, максимальное использование всего имеющегося медицинского персонала и огромные усилия всех медицинских специалистов, больницы достигли предела своих возможностей стационарной интенсивной терапии”, – сообщил министр здравоохранения Ян Блатны.

В связи с этим Чехия обратилась к Германии, Швейцарии и Польше за помощью в размещении хотя бы нескольких десятков пациентов.

“Лечащий врач принимает решение о фактической транспортировке за границу и отправляет форму ЕС в министерство здравоохранения с запросом на транспортировку. Затем министерство здравоохранения введет форму в систему раннего предупреждения и реагирования EWRS. Затем больница предоставит медицинскую карту пациента на языке страны пребывания и получит согласие пациента на транспортировку за границу. Если необходимо оплатить лечение за границей, это будет одобрено страховой компанией”, – описывает процесс переведения больных в другие страны замминистра здравоохранения Владимир Черны.

Впоследствии зарубежное медицинское учреждение должно установить дату приема пациента, а отправляющая больница – организовать транспорт.

По данным минздрава Чехии, в стране подтвердили 1,3 млн случаев болезни, из них 21,5 тыс. человек умерли, 1,1 млн человек выздоровели.

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