 

Канада одобрила однокомпонентную вакцину от коронавируса Johnson & Johnson

06.03.2021, 13:56, Новости дня
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Минздрав Канады одобрил однокомпонентную вакцину против коронавируса Janssen, разработанную компанией Johnson & Johnson. Об этом рассказала главный медицинский советник министерства здравоохранения Канады Суприя Шарма, сообщает Global News.

Вакцину разрешили применять людям старше 18 лет.

Это четвертая вакцина, которую одобрили в Канаде. В стране также разрешено применение препаратов Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Канада предварительно заказала 10 млн доз этой вакцины с возможностью заказа еще 28 млн. Первые поставки ожидаются во втором квартале 2021 года.

В Johnson & Johnson заявляли, что по предварительным результатам третьей фазы клинических испытаний, эффективность вакцины составила от 66% до 72%. В исследовании участвовало 43 783 человека. Вакцину можно будет хранить в течение двух лет при температуре -20 °C, не менее трех месяцев ее можно хранить при температуре +2…+8 °C. Пациенту следует вводить одну дозу (многие разрешенные к применению вакцины требуют введения двух доз).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Канаде подтверждено почти 887 тыс. случаев коронавируса, 22,2 тыс. пациентов умерли, 835 тыс. выздоровели.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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