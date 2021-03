“Глубоко опечален”. Дуда выразил соболезнования в связи с гибелью украинцев в ДТП в Польше

06.03.2021, 13:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования в связи с гибелью украинцев в аварии с автобусом в Польше.

“Я глубоко опечален ужасной новостью о катастрофе украинского автобуса на [трассе] A4 возле Кашице, в результате которой погибло шесть человек и несколько десятков получили ранения. Мои искренние соболезнования семьям погибших и всем нашим украинским друзьям”, – написал он в Twitter 6 марта.

I am deeply saddened by terrible news about the crash of a Ukrainian bus on A4/near Kaszyce in which 6 people lost their lives and several dozen were injured. My sincerest condolences to the families of the victims and all our Ukrainian friends @ZelenskyyUa !

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) March 6, 2021

В ночь на 6 марта в Польше автобус “Познань – Херсон” с 57 украинцами попал в ДТП. Он слетел с эстакады в кювет. Шесть человек погибли, 41 пострадал, сообщал канал TVN24. 15 человек, по данным Министерства иностранных дел Украины, госпитализировали. В спасательной операции задействовали пожарные бригады и вертолеты. Причина аварии пока не установлена.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—