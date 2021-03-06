 

Президент Бразилии посоветовал гражданам “прекратить ныть” из-за эпидемии

06.03.2021, 12:16, Новости дня
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Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что люди должны “прекратить ныть” из-за эпидемии коронавируса, и в очередной раз раскритиковал карантин в стране. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Болсонару отметил, что необходимо “посмотреть в лицо проблемам, перестать скулить, ныть и плакать”. 

Он также в очередной раз раскритиковал меры социальной изоляции, введенные для сдерживания распространения вируса, заявив, что основные виды деятельности – это необходимость для некоторых, чтобы прокормить семью.

Болсонару с самого начала пандемии высказывал несерьезное отношение к коронавирусу и критиковал любые ограничительные меры по борьбе с болезнью. 

В марте прошлого года он заявлял, что эпидемия итальянских масштабов Бразилии не грозит, поскольку в стране более молодое население, чем в государствах, наиболее пострадавших от пандемии. Он также называл коронавирусную инфекцию “всего лишь гриппом” и призвал местные власти отменить карантинные меры.

После этого он уволил министра здравоохранения страны Луиса Энрике Мандетту, который выступал за введение карантина.

А в сентябре прошлого года бразильский президент заявил, что оставаться дома во время пандемии коронавируса – это проявление слабости.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Бразилия находится на третьем месте в мире по количеству подтвержденных случаев болезни, ее опережают только США и Индия. В Бразилии подтвердили 10,9 млн случаев заболевания, 262,8 тыс. человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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