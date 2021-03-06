На Камчатке при сходе лавины возле школы погиб человек

06.03.2021, 12:00, Новости дня

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Следователи начали проверку по факту гибели мужчины в результате схода лавины в районе общеобразовательной школы № 3 в городе Елизово Камчатского края, сообщила пресс-служба регионального СК.

«Мужчина, на вид 40 лет, погиб на месте происшествия, женщина и ребенок, на вид 10-12 лет, были спасены оперативно прибывшими сотрудниками МЧС и территориального отдела полиции. Поисковые мероприятия продолжаются», – сообщается на сайте ведомства.

По итогам проверки, следственными органами будет принято решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, а также дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за обеспечение безопасности в указанном районе, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о сходе нескольких лавин после обвала кромки кратера на извергающемся Ключевском вулкане.