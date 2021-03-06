 

США поддержали решение ВОЗ не публиковать предварительный доклад о COVID

06.03.2021, 4:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Глава американского государства Джо Байден поддерживает решение Всемирной организации здравоохранения не публиковать предварительный доклад о происхождении коронавируса, сообщила его пресс-секретарь Джен Псаки.

США считают, что «публикация пошлет неверный сигнал о происхождении пандемии». О том, что ВОЗ не станет публиковать промежуточный доклад по итогам поездки специалистов организации в Китай, сообщила Wall Sreet Journal, передает РИА «Новости».

Напомним, нынешняя администрация США отказалась строить догадки о происхождении COVID-19. Дональд Трамп, занимая пост президента США, неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Число инфицированных коронавирусом в России превысило миллион

14.12 / В “Слуге народа” рассказали, планируют ли проводить новогодний корпоратив

19.11 / Украина получит бесплатную вакцину против COVID-19, назначен новый глава Гостаможенной службы. Главное за день

17.12 / Си Цзиньпин оценил успех миссии «Чанъэ-5» на Луне

08.02 / Число погибших при схождении ледника в Индии возросло до 14 человек

23.07 / В Ботаническом саду МГУ заявили о масштабной вспышке краж

10.02 / Канада получила секретные аудиозаписи об умышленном уничтожении самолета МАУ в Тегеране. СМИ утверждают, что на них слышен голос главы МИД Ирана

30.08 / Шантаж с целью навязать свой газ — премьер Мекленбурга осудила санкционные угрозы США

14.10 / Guardian – Россию и Китай выбрали в Совет ООН по правам человека, а Саудовскую Аравию — нет

22.07 / В ОПРФ заявили о создании массовой независимой системы наблюдения за выборами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска