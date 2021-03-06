 

Правящая коалиция договорилась об исключении «расы» из конституции Германии

06.03.2021, 4:58, Новости дня
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Правящая в Германии коалиция, в которую входят Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии, договорилась убрать из конституции страны понятие «раса», сообщают СМИ.

Сейчас в третьем параграфе есть запрет дискриминации на основании расы. Предлагается заменить слово «раса» на «расистские основания». Однако некоторые считают, что требуются более радикальные изменения текста, поскольку предлагаемый вариант не искореняет представление о существовании рас. Для того, чтобы изменить текст конституции кабмину нужна поддержка двух третей депутатов Бундестага и Бундесрата (палата представителей федеральных земель), передает РИА «Новости».

Напомним, министр юстиции ФРГ Кристин Ламбрехт заявляла, что термину найдут новую формулировку. В настоящее время статья Основного закона ФРГ утверждает: «Никому не может быть причинен ущерб или оказано предпочтение по признакам пола, происхождения, расы, языка, отечества и места рождения, вероисповедания, религиозных или политических взглядов».



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