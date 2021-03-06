 

Facebook, Instagram и Twitter оштрафуют за неудаленные призывы к подросткам участвовать в акциях

06.03.2021, 4:08, Новости дня
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Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter, «Вконтакте», «Одноклассники» и YouTube за отказ вовремя удалить призывы к участию в незаконных акциях, сообщила пресс-служба ведомства.

«На сегодняшний день в суд поступили протоколы в отношении Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube. (…) Основанием для составления протоколов послужило неудаление или несвоевременное удаление интернет-платформами информации, вовлекавшей подростков в противоправную деятельность – участие в несанкционированных массовых мероприятиях», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях Роскомнадзором были выявлены порядка 2,5 тыс. призывов подростков на незаконные акции 23 и 31 января, подобные сообщения удалены.

Кроме того, Роскомнадзор заявил, что социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января.

Нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.



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