Следователи возбудили дело после падения подростка с 15 этажа в ХМАО

06.03.2021, 2:28, Новости дня

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В ХМАО подросток выпал из окна квартиры на 15 этаже и остался жив благодаря сугробу. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

Источник в местных правоохранительных органах ранее сообщил, что в четверг из окна квартиры на 15 этаже выпал 13-летний школьник. Он остался жив благодаря сугробу, в который упал с большой высоты. Факт случившегося подтвердили в следственном управлении, передает РИА «Новости».

«Возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства», –сказал представитель ведомства. По его словам, состояние школьника оценивается как тяжелое.

В четверг президент Владимир Путин выступил с крайне резким комментарием по поводу организаторов «групп смерти» в интернете – тех, кто в массовом порядке склоняет российских подростков к самоубийству. Речь об этом зашла во время встречи в Кремле с молодыми волонтерами.

Ранее Роскомнадзор начал составлять административные протоколы в отношении ряда социальных сетей за призывы к участию в несанкционированных акциях. В социальных сетях Роскомнадзором были выявлены порядка 2,5 тыс. призывов подростков на незаконные акции 23 и 31 января, подобные сообщения удалены.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто зарабатывает на группах смерти в интернете.