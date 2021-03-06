Утверждению главы ЦРУ помешала борьба США с «Северным потоком – 2»

06.03.2021, 2:28, Новости дня

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Американский сенатор Тед Круз препятствует утверждению Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ, чтобы вынудить президента США Джо Байдена ввести дополнительные санкции против газопровода «Северный поток – 2», сообщают информационные агентства

Как передает Bloomberg, «республиканцы пытаются наращивать давление» на фоне возобновления строительства газопровода. Представитель Круза Джессика Скэггс заявила, что тот «воспользуется всеми имеющимися у него полномочиями», добиваясь новых санкций «против судов и компаний», участвующих в строительстве. Круз прекратит мешать утверждению Бернса, когда Госдеп «представит промежуточный доклад и введет данные санкции». Госдеп запланировал следующий доклад по газопроводу на май, но Круз хочет раньше увидеть список компаний, против которых могут ввести санкции.

Bloomberg пишет, что сенатор рекомендует тем, кого, вероятно, назначат работать в Госдеп, запрашивать сведения разведки по «Северному потоку – 2». Bloomberg также заявило со ссылкой на источники, что Вашингтон не вел с Берлином переговоров о возможности не препятствовать завершению проекта. Указывается, что предлагалось «затянуть строительство до лета, когда после выборов в Германии к власти может прийти новое правительство, которое может покончить с проектом», передает ТАСС.