 

На Бали задержали украинку и россиянина за подделку тестов на COVID-19

06.03.2021, 2:18, Новости дня
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На Бали полиция задержала россиянина и украинку по подозрению в подделке ПЦР-тестов. Об этом 5 марта сообщает Coconuts Bali.

По информации издания, их проверили по прибытии из Ломбока (Западная Нуса Тенггара). 

Представители здравоохранения в порту обнаружили “сомнительные подробности” о результатах тестов по прибытии в порт Падангбай. Путешественники должны предоставить отрицательные результаты ПЦР- или экспресс-теста на антигены, чтобы получить разрешение на въезд на Бали, говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала Baza, задержанными оказались бывший муж российской певицы Айзы Дмитрий Анохин и его подруга Елена Мухина.

“Правоохранители связались с больницей, указанной в справках, и выяснили, что клиентов с такими данными у них не было, а это значит, что медицинский документ был подделан, скорее всего, в банальном фотошопе. Оба нарушителя COVID-безопасности были сразу же задержаны”, – говорится в сообщении.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, болезнь подтвердили у 115,9 млн человек, 2,6 млн человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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