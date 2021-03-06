Украина оштрафует поставщика за задержки поставок китайской вакцины – Минздрав

06.03.2021, 2:18, Новости дня

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Украина оштрафует поставщика за задержку с поставкой китайской вакцины CoronaVac производства китайской фармкомпании Sinovac Biotech. Об этом 5 марта сообщил Reuters по телефону заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко.

В Минздраве отметили, что компания Lekhim, которая должна поставить препараты в Украину, “определенно не соблюдает заявленные сроки. По словам Иващенко будут наложены штрафы, которые указаны в контракте”.

Он рассказал, что договором определена обязанность контрагента осуществить поставку первой партии в 700 тыс.доз не позднее чем через месяц после утверждения вакцины в Китае 6 февраля.

Иващенко не уточнил, какими будут финансовые санкции, но согласно документу, который есть в распоряжении Reuters, правительство Украины имеет право оштрафовать компанию на 0,1% от стоимости груза за каждый день просрочки.

В Украине зарегистрированы две вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях. По состоянию на утро 5 марта в стране сделали более 12 тыс. прививок.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Ожидается, что Украина получит 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле.

До 15 марта в Украину планируют поставить первую партию (700 тыс. доз) вакцины CoronaVac производства китайской фармкомпании Sinovac Biotech. Всего Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

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