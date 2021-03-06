Самолет разбился рядом с авиабазой США в Калифорнии

06.03.2021, 1:38, Новости дня

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Самолет, который потерпел крушение рядом с авиабазой США «Эдвардс», не принадлежит ВВС США, сообщили на базе.

Речь идет о самолете Impala MB-326 Национальной школы летчиков-испытателе – частной школы в Мохаве в Калифорнии. Оба пилота катапультировались, передает KGET (NBC).

В декабре в штате Мичиган разбился истребитель ВВС США F-16 Fighting Falcon. В октябре крушения военных самолетов произошли в Алабаме и в Калифорнии. В конце сентября истребитель американских ВМС F-35B потерпел крушение после столкновения в небе с самолетом-заправщиком KC-130J.