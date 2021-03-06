 

Самолет разбился рядом с авиабазой США в Калифорнии

06.03.2021, 1:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Самолет, который потерпел крушение рядом с авиабазой США «Эдвардс», не принадлежит ВВС США, сообщили на базе.

Речь идет о самолете Impala MB-326 Национальной школы летчиков-испытателе – частной школы в Мохаве в Калифорнии. Оба пилота катапультировались, передает KGET (NBC).

В декабре в штате Мичиган разбился истребитель ВВС США F-16 Fighting Falcon. В октябре крушения военных самолетов произошли в Алабаме и в Калифорнии. В конце сентября истребитель американских ВМС F-35B потерпел крушение после столкновения в небе с самолетом-заправщиком KC-130J. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / Госрегуляторная служба не согласовала проект Кабмина о выдаче справок предприятиям “зеленой металлургии” – СМИ

16.01 / Эксперты оценили популярность процессоров в России

10.09 / Das Erste – в ЕС каждый год 400 000 человек умирает от загрязнения воздуха

16.09 / Финансовые рынки: цены на золото выросли на 0,4 процента

08.09 / Трамп предположил, что он нравится солдатам, но не руководству Пентагона

13.02 / Полиция Кипра разогнала демонстрантов слезоточивым газом и водометами

03.01 / Число заразившихся коронавирусом в штате Нью-Йорк превысило 1 млн

01.02 / “Это актриса из фильма “Чучело”?”. Подписчики Орбакайте обсуждают ее дочь

13.10 / СК переведет на удаленку 40% сотрудников

08.12 / Советник Байдена по нацбезопасности пообещал, что Вашингтон вернётся в «ядерную сделку»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска