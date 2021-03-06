Украина из-за коррупции на таможне потеряла 100 млрд гривен

06.03.2021, 1:38, Новости дня

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В 2020 году из-за коррупции на таможне Украина потеряла 100 млрд гривен (3,57 млрд долларов), сообщил глава государственной таможенной службы страны Павел Рябикин.

Он полагает, что «в теневых секторах, в сером и в черном», можно «добрать в год около 100 млрд гривен таможенных платежей». По словам Рябикина, внешнеэкономической деятельностью на Украине занимаются примерно 217,5 тыс. компаний. Из них около 200 тыс. находятся «в теневом сегменте» и только 5,5 тыс. обеспечивают «около 90% всех таможенных платежей» в бюджет Украины, передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина».

Исправить ситуацию, по мнению главы ведомства, могла бы минимизация человеческого фактора. Вместо участия человека в инспекции грузов необходима автоматизация процессов, сообщил Рябикин. Он указал, что для реализации таких мер требуется дополнительное финансирование таможенной инфраструктуры. В 2020 году Украина импортировала товаров более чем на 54 млрд долларов.

Напомним, реформой таможни на Украине занимается в том числе и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, назначенный главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины. В 2019 году офиса президента Украины объявил страну мировым хабом контрабанды сигарет, а сам Владимир Зеленский резко раскритиковал работу Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен.