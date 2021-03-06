 

Самолет «открытого неба» проверил маскировку военных объектов в Крыму

06.03.2021, 1:38, Новости дня
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Один из самолетов Ту-214ОН, которые РФ использовала в рамках Договора по Открытому нему, выполнил наблюдательно-разведывательный полет в новом качестве, сообщил военно-дипломатический источник.

Построенный в 2011 году Ту-214ОН взлетел с аэродрома под Таганрогом и совершил полет, который продолжался более трех часов, «вдоль побережий Краснодарского края и Крыма». Он проверял «маскировку и защищенность расположенных там военных объектов, частей и соединений». В частности, проверка коснулась объектов Севастопольской и Новороссийской военно-морских баз. 

Кроме того, Ту-214ОН проверил «способность региональной системы ПВО засекать воздушные цели в режиме пассивной локации» и «выполнил ряд других задач». В ходе полета была проведена «оценка эффективности работы» бортового наблюдательного оборудования. «Анализ результатов работы комплекса позволит принять решение о необходимости модернизации аппаратуры», – сообщил источник РИА «Новости», добавив, что самолет вернулся в Москву.

Напомним РФ приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел. Самолеты Ту-214ОН решили модернизировать для использования в разведывательных целях.



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