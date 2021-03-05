CBS – снобизм и недоверие немцев тормозят вакцинацию Германии

05.03.2021, 23:06, Новости дня

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Менее 6% населения ФРГ получили первую прививку от коронавируса, пишет CBS News. По словам корреспондента телеканала, столь медленная иммунизация отчасти объясняется тем, что многие немцы «воротят нос» от вакцины AstraZeneca, которую они считают ненадёжной.

США предстоит пройти долгий путь с распространением вакцины от коронавируса, но мы намного опередили большинство других стран. В их число входит Германия, где многие предпочитают ждать определённую вакцину, вместо того чтобы просто получить самую доступную.

С подробностями из Гамбурга корреспондент CBS News Крис Ливсей. Крис, что там происходит?

КРИС ЛИВСЕЙ, корреспондент CBS News: Доброе утро, Гейл. В распоряжении США находятся 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca. Их распространение может быть начато, как только они получат разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Здесь, в Германии, где число заражений увеличивается, уже есть AstraZeneca. Единственная сложность — убедить немцев ею прививаться.

В крупнейшем центре вакцинации Германии в Гамбурге 35-летнему хирургу Йоханнесу не терпелось наконец-то получить первую прививку и перестать беспокоиться о здоровье своей супруги и их новорождённого сына. Но теперь…

ЙОХАННЕС: Я немного боюсь. Я получу вакцину AstraZeneca. Я надеялся получить вакцину BioNTech. Но теперь я услышал, что мне решили её не давать. Я сильно расстроился.

Подобную сцену можно наблюдать во всех уголках самой могущественной европейской страны.

КРИС ЛИВСЕЙ: К настоящему моменту Германия получила более 1,4 миллиона доз AstraZeneca в вакцинные центры, подобные этому. Проблема в том, что половина немцев говорит, что они не очень-то хотят ею прививаться.

Европейский союз обеспечил колоссальную закупку в 400 миллионов доз. Но затем вакцинный комитет Германии отказался одобрять AstraZeneca для людей старше 65 лет, ссылаясь на отсутствие данных. Взамен они получат прививку Pfizer, что вызвало негативную реакцию.

КРИС ЛИВСЕЙ: Если вам сейчас позвонят и скажут: «У нас есть вакцина AstraZeneca», что вы ответите?

НЕМЕЦ: Я бы сказал: «Нет, спасибо. Дайте её людям, которые в ней действительно нуждаются».

ВТОРОЙ НЕМЕЦ: Не могу вакцинироваться.

И это несмотря на новые реальные данные, поступающие из Соединённого Королевства. Согласно им, вакцина AstraZeneca показала себя эффективнее Pfizer при предотвращении госпитализаций. И это ошеломляющий прорыв, считает иммунолог Томас Джейкобс.

ТОМАС ДЖЕЙКОБС, иммунолог: У нас нет первосортной и второсортной вакцины. Я думаю, обе вакцины являются очень эффективными и безопасными.

КРИС ЛИВСЕЙ: Вам не кажется, что люди ведут себя как снобы, когда речь заходит о вакцинах?

ТОМАС ДЖЕЙКОБС: Да, наверное, немного.

И пока многие немцы воротят нос, большая часть AstraZeneca хранится в холодильных складах. В то время как в Америке первую прививку получили более 15 процентов жителей, в Германии — менее 6 процентов. И тем не менее их число увеличивается.

ЙОХАННЕС: Мы все хотим вернуться к нормальной жизни, да?

КРИС ЛИВСЕЙ: Отношение может измениться. Канцлер Ангела Меркель вступилась за вакцину AstraZeneca, и сегодня она встречается с лидерами, чтобы обсудить следующую фазу реагирования на пандемию. Всё это происходит в стране, которая в значительной степени находится под карантином. Тони?

Хорошо. Крис Ливсей был с нами на связи из Германии. Крис, большое вам спасибо.

Дата выхода в эфир 03 марта 2021 года.