 

В Киеве полиция задержала подозреваемого в педофилии – Крищенко

05.03.2021, 18:52, Новости дня
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В Киеве задержали мужчину, который 4 марта в Днепровском районе столицы приставал к ребенку. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, пишет пресс-служба НПУ.

В полицию позвонил мужчина и рассказал, что неизвестный в подъезде дома совершил развратные действия по отношении к его дочери. Произошло это, когда девочка возвращалась домой из школы.

“В момент, когда ребенок зашел в подъезд, к нему подошел мужчина и начал приставать. Девочка смогла вырваться, побежала в свою квартиру и сразу же рассказала все отцу. Мы провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, пересмотрели записи с камер видеонаблюдения системы “Безопасный город” и в течение суток установили личность злоумышленника. Им оказался 31-летний киевлянин”, – отметил Крищенко.

Правоохранители выяснили, что мужчина работал в одном из учебных заведений Киева, его задержали.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

ВИДЕОВидео: поліція Києва / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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