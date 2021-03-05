Силы ПВО отбили атаку заминированных беспилотников из Йемена по Саудовской Аравии

05.03.2021, 18:38, Новости дня

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Силы воюющей на стороне президента Йемена противовоздушной обороны арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией отбили атаку шести заминированных беспилотников, которые выпустили из Йемена мятежники-хуситы, сообщил саудовский информационный портал «Хабр аджиль» со ссылкой на заявление коалиции.

«Шесть беспилотников со взрывчаткой были выпущены террористами-хуситами в направлении саудовского населенного пункта Хамис-Мушаит [провинция Асир] на юго-западе королевства, они были сбиты ПВО королевства. Атаки с целью поразить гражданские объекты и население являются военным преступлением», – передает заявление РИА «Новости».

Между тем официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил телеканалу «Аль-Масира», что они нанесли «точные удары с применением пяти беспилотников с поражением намеченных целей по военно-воздушной базе короля Халеда в районе Хамис-Мушаит».

В конце февраля ПВО Саудовской Аравии перехватила беспилотники и баллистическую ракету йеменских мятежников-хуситов. Ракета была выпущена по Эр-Рияду, а целями БПЛА были «гражданские объекты» в Джизане и приграничном с Йеменом населенном пункте Хамис-Мушаит.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт между хуситами (шиитским движением «Ансар Алла») и правительственными войсками. В 2015 году против хуситов выступила вторгнувшаяся в Йемен арабская коалиция.