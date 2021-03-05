Бутусов: По иронии судьбы, главный выигрыш Коломойского – победа на выборах Зеленского – стал началом конца

05.03.2021, 18:02, Новости дня

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Игорь Коломойский многое выиграл, когда стал на сторону государства в 2014-м. Но все это проиграл, когда стал играть против государства.

По иронии судьбы, именно главный выигрыш Коломойского – победа на выборах близкого к нему кандидата Владимира Зеленского – стала началом конца.

Впечатленный победой и окном возможностей Коломойский начал брать куски власти, прыгающие ему в руки, он зашел и в Офис президента, и в Кабмин, и в парламент. И походу ударил по всем американским узлам влияния в Украине – по “ПриватБанку”, по Нацбанку, по энергетике, по НАБУ. Возникает впечатление, будто Коломойский хотел показать, что Америка без него в сложных украинских делах не разберется, что у него на руках все козыри, и хотел расторговать свое влияние в обмен на неприкосновенность.

Но вот парадокс – как только Коломойский показал всем, что у его влияния нет границ, как все это начало не увеличивать его вес, а увеличивать его токсичность.

Американцы действительно не разобрались в украинских раскладах. Потому что это не было и не является их целью. Они поняли для себя главное – Коломойского в Киеве никто не контролирует и ограничить его влияние не может. И решать проблему Коломойского надо в Вашингтоне.

Госдеп работает с институтами власти и гражданского общества, работает с лоббистами, но не работает с олигархами. Глобальные интересы Запада теперь играют уже куда большую роль, чем личные интересы доморощенных олигархов. Понятийные “договорняки” не работают там, где должны работать правила, институты, стратегии. Не все понимают до сих пор, что эти изменения стали необратимыми. Не все понимают, что власть – это не торговая площадка, а инструмент достижения поставленных целей.

Не думаю, что власть у нас ждут глобальные перемены, не думаю, что украинские власти посмеют проводить зачистку Коломойского. Банковая продолжает жить по “понятийкам”, и потому Коломойский остается опорой власти, от которого власть по-прежнему зависима. Офис, руководимый Андреем Ермаком, нуждается в олигархах. Без них он не умеет показывать себя на телеканалах и в интернете, назначать кадры в госорганы, выстраивать управление в стратегических отраслях, собирать кэш для ежемесячных доплат своим депутатам в Раде и для партии.

Удар по Коломойскому на порядок усиливает влияние США в Украине. Это, пожалуй, единственный на сейчас очевидный результат санкций США против Коломойского в украинской политике. Посмотрим, будет ли это достаточной встряской для президента Зеленского, чтобы перезагрузить свое окружение и начать делать структурные реформы. Офис Ермака сейчас не способен работать на опережение и возглавлять модернизацию страны, он обречен только рефлексировать на происходящее, безнадежно отставая от изменений.

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