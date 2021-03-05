 

Главный приз Берлинале получил фильм румынского режиссера “Неудачный секс, или Сумасшедшее порно”

05.03.2021, 18:02, Новости дня
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Жюри 71-го Берлинского кинофестиваля определило победителей форума, главный приз получил фильм румынского режиссера Раду Жуде “Неудачный секс, или Сумасшедшее порно”. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба фестиваля.

“Золотого медведя” получает фильм, в котором есть то редкое и важное качество, отличающее произведение искусства. Он отображает на экране содержание, сущность, разум и тело, ценности и грубую плоть настоящего момента времени”, – отметило жюри.

Фильм об учительнице Эми, карьера которой оказалась под угрозой после того, как в интернет попало снятое ее мужем любительское порно, члены жюри назвали “продуманным, диким и умным”.

ВИДЕОВидео: Berlinale – Berlin International Film Festival / YouTube

71-й Берлинский кинофестиваль проводился с 1 по 5 марта в онлайн-формате для специалистов киноиндустрии. Мероприятие для широкой аудитории состоится в июне 2021 года.

Берлинский кинофестиваль проводится с 1951 года. Его главный приз – “Золотой медведь”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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