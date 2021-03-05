В 2020 году госбанки получили 23,1 млрд грн прибыли – Минфин

05.03.2021, 18:02, Новости дня

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По итогам 2020 года банки государственного сектора получили прибыль в размере $23,1 млрд. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что прибыль АО КБ “ПриватБанк” составила 25,3 млрд грн. Это 61,3% прибыли всей банковской системы Украины.

Прибыль АО “Ощадбанк” в прошлом году составила около 2,8 млрд грн, АБ “Укргазбанк” – 543 млн грн. В то же время, АО “Укрэксимбанк” потерпел убыток в 5,6 млрд грн.

По сравнению с данными на 01.01.2020 года на 1,1% сократился кредитный портфель клиентов (2,5 млрд грн). В ведомстве это объяснили карантинными ограничениями, которые действовали в Украине в прошлом году.

В то же время, в IV квартале 2020 года был зафиксирован незначительный рост объема кредитования (на 0,2 млрд грн.).

По данным Минфина, в прошлом году объем средств клиентов вырос на 20,8% (126,5 млрд грн). В частности, юридических лиц – на 24,9% (62,2 млрд грн), физических – на 20,7% (70,2 млрд грн).

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В 2019 году банковская система Украины получила рекордную прибыль в 60 млрд грн. Число убыточных банков сократилось с 13 до шести, сообщала 13 февраля прошлого года первая замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

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