56% украинцев поддерживают введение жесткого карантина, если заболеваемость COVID-19 будет существенно расти – опрос “Рейтинга”

05.03.2021, 14:42, Новости дня

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56% украинцев поддерживают введение жесткого карантина, если заболеваемость COVID-19 в стране будет существенно расти. Об этом свидетельствуют опубликованные 5 марта результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”.

В то же время 41% опрошенных выступают против введения очередного локдауна.

Поддерживают закрытие кафе и ресторанов 69% респондентов, кинотеатров – 68%, спортзалов – 58%, школ – 52%, детсадов – 47%.

При этом большинство украинцев против остановки междугородного (77%) и городского (80%) общественного транспорта.

Опрос проводился 2–3 марта среди украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опрошено 2500 респондентов методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна коронавируса, и власти не исключают введение нового локдауна.

В Украине за минувшие сутки выявили наибольшее в 2021 году число новых случаев COVID-19 – 10 155. Всего с начала эпидемии коронавирус в стране подтвердили у 1 384 917 человек, умерло 26 763 заболевших, выздоровело 1 191 022 пациента.

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