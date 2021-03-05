В ВОЗ спрогнозировали, когда может закончиться пандемия коронавируса
05.03.2021, 14:42,
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Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге считает, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году. Об этом он сказал в интервью изданию WELT.
Клюге предполагает, что 2021 будет еще одним годом COVID-19, но в отличие от прошлого года теперь пандемия уже будет более предсказуемой и управляемой.
По его словам, спустя год жизни в условиях коронавируса в мире появились инструменты и диагностические программы для борьбы с коронавирусом, также появились вакцины.
Окончательно пандемия, по мнению Клюге, закончится в начале 2022 года.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса болезнь подтвердили у 115,6 млн человек, 2,6 млн человек умерли.
В мире уже сделали более 279 млн прививок от коронавируса в 111 странах. Вакцинация началась и в Украине, по состоянию на 5 марта сделано более 12 тыс. прививок.
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