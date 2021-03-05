Суд остановил строительство стартового комплекса для «Ангары» на Восточном

05.03.2021, 14:28, Новости дня

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Арбитражный суд Амурской области приостановил строительство стартового комплекса для ракеты «Ангара» на космодроме Восточный на срок до 90 суток, однако производственно-строительная организация «Казань» информирует о продолжении работ.

«Суд решил привлечь общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение «Казань»… к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 9.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ в виде административного приостановления строительной деятельности по объекту: строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара», площадка 1А по адресу: Амурская область, Свободненский район, космодром Восточный на срок до 90 суток», – говорится в решении суда, передает РИА «Новости».

В этой статье КоАП говорится об ответственности за продолжение работ до составления актов об устранении ранее выявленных недостатков. Решение может быть обжаловано в течение десяти дней, отмечается в документе.

Иск в суд против ПСО «Казань» подал 119 отдел государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России.

В пресс-службе ПСО «Казань» сообщили, что «строительство стартового стола для «Ангары» продолжается», а решение суда будет обжаловано. «Что касается судебного разбирательства, стоит обратить внимание, что прежде всего речь идет о несвоевременно поданных документах. Из-за пандемии мы не смогли вовремя получить необходимую документацию от поставщиков. Но прилагаем все усилия, что в кратчайшие сроки решить эту проблему», – добавили в пресс-службе.