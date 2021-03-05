 

До Украины добрались новые штаммы коронавируса

05.03.2021, 13:58, Новости дня
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На Украине обнаружены первые случаи заражения новыми и опасными штаммами коронавируса. Как передаёт «СТРАНА», по словам ведущего инфекциониста украинского Минздрава Ольги Голубовской, в Ивано-Франковской области у двух мужчин обнаружили мутацию в S-белке, которая характерна для «британского», «бразильского» и «южно-африканского» штаммов.


Reuters

На Украине отмечены первые случаи заражения новыми и опасными штаммами коронавируса. Как пишет «СТРАНА», угроза выявлена в Ивано-Франковской области, которая вместе с Житомирской находится в красной карантинной зоне.

Об этом сообщила ведущий инфекционист украинского Минздрава Ольга Голубовская в Facebook.

«Интересно, в догонку к моему посту про особенности клинического течения СOVID -19 на данный момент, где я предположила, что мы имеем дело с новым штаммом вируса, сегодня таки получены этому некоторые доказательства.

Компания «Фармак», предоставившая возможность проведения секвенирования генома SARS-CoV-2 нашему Институту эпидемиологии и инфекционных болезней в рамках клинического исследования отечественного противовирусного препарата, получила интересные данные.

Секвенированные образцы материала от двух больных (Ивано-Франковск) выявили мутацию в S-белке в положении 501-N501Y. Эта мутация обнаруживается у «британского», «бразильского» и «южно-африканского» штаммов. Есть мнение, что она способствует усилению заразности из-за большего сродства вируса к рецепторам АПФ.

Данных о том, что она вызывает увеличение смертности, нет. Однако сейчас за короткий промежуток времени нас накрыла очередная волна заболеваемости с большой долей тяжёлых больных, отделения интенсивной терапии переполнены, и, боюсь, этот период для нас будет самым тяжёлым со времени появления первых больных», — написала врач.



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