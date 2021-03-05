 

Пушков назвал неприемлемым участием преступников в телевизионных шоу

05.03.2021, 13:38, Новости дня
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Съемки ток-шоу с участием преступников недопустимы, сообщил сенатор Алексей Пушков, комментируя опубликованную в газете ВЗГЛЯД новость, в которой сопредседатель партии «Справедливая РФ – За правду» Захар Прилепин предложил «забить досками телевидение» за съемки ток-шоу с участием «скопинского маньяка» Виктора Мохова.

«Досками забить телевидение – это, видимо, форма речи. Но нельзя не согласиться с тем, что ток-шоу с такого типа преступниками, и особенно маньяками с таким послужным списком вообще недопустимы – ни в каком виде. Из этого и должны исходить руководители и владельцы телеканалов», – написал Пушков в Telegram.

Он указал, что пытаться капитализировать на популяризации маньяка столь же отвратительно, как и делать деньги на треш-стримах.

Ранее сопредседатель партии «Справедливая РФ – За правду» Захар Прилепин назвал омерзительным российское общество из-за съемок ток-шоу, на которое пригласили освободившегося «скопинского маньяка» Виктора Мохова, и предложил «телевидение забить досками наглухо».

Комментируя слова Прилепина, телеведущий Владимир Соловьев сообщил газете ВЗГЛЯД, что «такие вопросы надо решать на законодательном уровне». «В Соединенных Штатах есть законодательство, которое запрещает преступникам монетизировать свои преступления в любом виде, будь то книги, телевизионные сценарии или что-то еще», – сказал журналист, рассуждая о необходимости принятия подобных мер в России.

Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. На протяжении всего этого времени он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома в ночное время (после 22.00).

При этом сразу после освобождения Мохов нарушил условия административного надзора и поехал в Москву для участия в ток-шоу.



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