 

Незначительные негативные реакции на вакцину от коронавируса в Украине зафиксированы в 1,2% случаев – Степанов

05.03.2021, 13:02, Новости дня
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В Украине зафиксировано 1,2% незначительных негативных реакций на прививки от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов 5 марта во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“По нашей статистике, на 10 тыс. проведенных нами вакцинаций зафиксировано всего 126 незначительных алергических реакций, практически все они были в легкой форме. Это всего 1,2%. За все время вакцинации был зафиксирован только один случай, который требовал наблюдения врачей, но через несколько дней вакцинированного отпустили домой в абсолютно здоровом состоянии, этот медработник сразу на следующий день начал выполнять свои обязанности”, – сказал он.

В Украине зарегистрированы две вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях. По состоянию на утро 5 марта в стране сделали более 12 тыс. прививок.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Ожидается, что Украина получит 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле.

Кроме этого, ожидалось, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech, но этого не произошло. Степанов сказал 1 марта, что вакцину должны поставить в Украину до 6 марта. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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