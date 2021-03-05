 

Степанов анонсировал запуск в Украине “воздушной скорой”

05.03.2021, 12:12, Новости дня
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсировал запуск в Украине аеромедицинских услуг. Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 5 марта, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“На очереди – тестовый запуск аеромедицинских услуг – воздушной скорой. Каждый гражданин должен знать, что где бы он не был и в какую беду не попал бы, государство позаботится о нем, в считанные минуты стабилизирует состояние и доставит в ближайшую опорную больницу”, – сказал он.

Когда запустят услугу, министр не уточнил.

В феврале запуск санавиации в Украине анонсировал министр внутренних дел Арсен Аваков. 

“В этом году совместно с Министерством здравоохранения мы предложим систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии с привлечением авиации МВД. Это существенно повысит уровень оказания экстренной медицинской помощи в регионах, по меньшей мере 7 млн Украинская смогут получить максимально быстрый доступ к медицинской помощи в ситуациях, которые будут угрожать их жизни и здоровью”, – цитировало министра агентство “Интерфакс-Украина”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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