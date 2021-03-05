Путин и Мишустин поздравили актрису Яковлеву с юбилеем

05.03.2021, 11:58, Новости дня

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Президент Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису театра и кино, народную артистку РФ Елену Яковлеву, отметив ее беззаветную преданность избранному делу.

«Уважаемая Елена Алексеевна! Примите поздравления с юбилейным Днем рождения… Зрители искренне любят Вас за непревзойденное мастерство и обаяние, душевную щедрость и беззаветную преданность избранному делу», – говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что своими работами в театре и кино актриса обогатила отечественное искусство и блестяще реализовала себя в творчестве. Также Путин пожелал Яковлевой здоровья, успехов и всего самого доброго.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин отметил в актрисе уникальное дарование и широкий творческий диапазон. «Зрители очень любят киноленты с Вашим участием, всегда ждут Ваших новых работ в театре», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Напомним, актриса Елена Яковлева родилась 5 марта 1961 года в городе Новоград-Волынский (Житомирская область Украинской ССР, ныне Украина) и в 1984 году окончила Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне ГИТИС). Она исполнила роли в более чем в 70 фильмах и сериалах, среди которых «Интердевочка» (1989), за что была удостоена премии «Ника», «Воспитание жестокости у женщин и собак» (1992), сериал «Каменская» (1999-2011) и трилогия «Последний богатырь» (2017, 2020, 2021).