В Грузии отреагировали на лишение Саакашвили одной из должностей на Украине

05.03.2021, 11:08, Новости дня

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В Тбилиси заявили о «начале понимания» президентом Украины Владимиром Зеленским сущности бывшего руководителя Грузии Михаила Саакашвили, который выведен лидером Украины из состава координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа заявил, что «Зеленский уже понял, с кем имеет дело, и начал поэтапно принимать шаги» в отношение главы исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили.

По его словам, «Саакашвили – житель Украины, так что решение Зеленского – внутренне дело этой страны».

«Для нас главное, чтобы бывший президент не вмешивался в наши дела своими провокационными заявлениями», – сказал Ираклий Заркуа.

Вместо Саакашвили в состав совета по согласию сторон ввели эксперта исполнительного комитета реформ Георгия Цхакая. Причины такого решения не объясняются.

Ранее сообщалось, что Грузия вернет посла на Украину, отозванного в мае прошлого года после назначения осужденного на родине заочно за коррупцию и злоупотребление служебным положением экс-президента Михаила Саакашвили главой украинского исполкома реформ.

В интервью телекомпании «Имеди» глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что в Тбилиси «в последнее время слышат точные оценки и видят точное восприятие со стороны украинских партнеров той крайне сложной ситуации, до которой нас довел этот один безответственный человек» – Саакашвили.

По его словам, «нет роскоши, чтобы один человек взял в заложники отношения двух стратегических партнеров» – Грузии и Украины.

«Так долго ситуация продолжаться не может, – сказал Давид Залкалиани. – Отозвав посла, мы показали нашему другу и стратегическому партнеру Украине, насколько серьезен этот вопрос и насколько неприемлемо вмешательство иностранного гражданина во внутренние дела Грузии. От Украины зависело, насколько верно она бы это восприняла. Теперь мы можем сделать ответные шаги и в ближайшее время решить вопрос возвращения посла».

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов 9 февраля был вызван в МИД южнокавказского государства из-за призывов экс-президента Грузии, главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили к акциям неповиновения на его родине. Как отметил украинский дипломат, «к сожалению, призывы бывшего президента Грузии не помогают строительству атмосферы между двумя странами, основанной на доверии». Он также признал, что Саакашвили своими заявлениями мешает развитию стратегического партнерства. После этого Саакашвили обвинил Долгова в коррупции.