 

Трамвай без тормозов протаранил девять автомобилей в Иркутске

05.03.2021, 8:16, Новости дня
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Трамвай, у которого отказали тормоза, протаранил в Иркутске девять автомобилей утром 5 марта, информирует пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

«Установлено, что вагоновожатый заметил техническую неисправность трамвая, высадил пассажиров и направился в депо для проведения ремонтных работ. В районе улицы Звездинская трамвай повредил два легковых автомобиля, а в дальнейшем на спуске допустил столкновение еще с семью транспортными средствами», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Сотрудники ГИБДД в Иркутске разбираются с обстоятельствами крупного ДТП. По данным мэрии, за медицинской помощью обратился один человек.

Глава Иркутска Руслан Болотов поручил провести проверку технического состояния всего подвижного состава МУП «Горэлектротранс» и проработать вопрос о компенсации ущерба пострадавшим. Известно, что вагон находится на линии с 2009 года. Им управлял водитель 2 класса, который присваивается при управлении трамваем не ранее, чем после трех лет непрерывной работы.

Ранее доставщик пиццы в Москве заехал в трамвай на мопеде.



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