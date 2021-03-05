Российский ученый заявил, что шансы сбить летящий к Земле астероид практически равны нулю

05.03.2021, 8:08, Новости дня

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Можно ли разрушить или отклонить траекторию движения астероида, летящего прямо на Землю?

Отмечая на этот вопрос, научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов пояснил, что все зависит от того, вовремя ли земляне заметят опасность.

Но проблема в том, что астрономы отслеживают в глубоком космосе только крупные объекты. Речи идет о кометах, которые не сдвинуть с орбиты ни при каких обстоятельствах, а также астероиды более километра в диаметре. Мелкие же тела, как правило, мы замечаем только в последний момент, когда делать что-то уже поздно.

Но если более крупный астероид попробовать расстрелять запущенными с Земли ракетами, это ни к чему не приведет, говорит ученый. У нас просто нет настолько мощных зарядов, чтобы изменить направление их движения.