 

Компания Redmi продала 300 тысяч новых смартфонов за пять минут

05.03.2021, 8:08, Новости дня
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Новые модели смартфонов Redmi K40 и K40 Pro не задержались на полках. Как сообщает производитель, после открытия продаж всего за пять минут разошлись 300 тысяч гаджетов.

О выходе на рынок данных мобильных устройств давно писали в СМИ. В результате хорошая реклама отличных смартфонов сделала свое дело. Они стали одними из самых ожидаемых за последнее время.

Относительно невысокие цены (от 310 до 575 американских долларов) также добавили привлекательность для потенциальных покупателей. Напомним, что в модели К40 использован процессор Snapdragon 870, а в K40 Pro – Snapdragon 888. Мощность основных камер в мобильниках составляет, соответственно, 48 и 64 Мп. Новую партию смартфонов данных моделей обещают поставить в магазины до 8 марта.



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